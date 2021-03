Sharon Morgan: Blwyddyn heb theatr

Ar ôl 18 mis yng Nghwmderi o'n i'n edrych ymlaen at ymestyn fy hun yn gorfforol, yn ddeallusol ac emosiynol, yn ysu am fod mewn ystafell ymarfer am dair wythnos yn trafod ac arbrofi, yn creu ar y cyd, ac yn anad dim, at y wefr o gyflwyno'r gwaith i gynulleidfa fyw, o fod yn rhan o ddigwyddiad byrlymus cymunedol.