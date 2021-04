Gwyntoedd oer y gogledd

Beth am y seddi rhestr felly? Os ydy Plaid Cymru yn methu cipio Aberconwy yna fe ddylai hi ennill un os nad dwy sedd restr. Fe fyddai'n rhaid i mi fentro'n bell i berfeddion system D'Hondt i esbonio'r rheswm am hyn, ond rhestr y gogledd hefyd yw'r un fwyaf addawol i blaid Abolish the Welsh Assembly.