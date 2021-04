Colli hunaniaeth a 'rhoi nôl' i rieni eraill

"O'n i ddim yn gwybod pwy o'n i," rhannodd. "O'n i'n fam i'r ddwy ferch gorjys hyn, sy' llawn bywyd ac yn llanw mywyd i'n llawn. Ond yn dod o berson o'dd wastad wedi gweithio a wastad wedi cael rhywbeth i'n hunan, o'n i'n ffeindio hwnna'n anodd dros ben."