Beth yw apêl Un Nos Ola Leuad?

"Rhaid i mi gyfaddef fy mod i'n gyfarwydd efo'r ffilm ymhell cyn i mi ddarllen y nofel. Ond fel es i'n hŷn a darllen y nofel, mae hi'n un o'r rheiny dw i'n mynd yn ôl ati bob ychydig flynyddoedd a jest yn rhyfeddu at ba mor real ydy'r sefyllfaoedd a'r cymeriadau i gyd."