Straeon buddugol awduron ifanc cystadleuaeth Aled Hughes

"Roedd y pandemig yn un thema amlwg oedd yn rhedeg drwy'r straeon, gydag un awdur yn dychmygu teithio i'r gorffennol a gorfod esbonio beth yw mygydau i bobl o'r Oes Efydd, rhai awduron yn amlwg yn dyheu am gael mynd yn ôl i'r ysgol i weld eu ffrindiau, a nifer fawr yn hiraethu am gael gweld Nain a Taid.