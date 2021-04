Goroesi anorecsia ar ôl 'cau fy hun i ffwrdd rhag y byd'

"Roedd bob dydd yn gyfle arall i fi lwyddo, a gwella fy hun. Bob tro ro'n i'n mesur fy nghanol, roedd yn mynd yn llai ac yn llai - roedd e fel cyffur. Ro'n i'n teimlo mor gryf a ro'n i'n ysu am gael y 'cic' dro ar ôl tro."