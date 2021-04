Cofio fy nghyfnither, Helen McCrory

Ac mae'r plant yn gwirioni ar wylio Helen dro ar ôl tro yn y ffilmiau Harry Potter. (Ffaith fach ddiddorol i chi - hi oedd yn fod i chwarae rhan Bellatrix Lestrange yn Harry Potter and the Order of the Phoenix. Ond gan fod Helen yn feichiog gyda'i merch, Manon, aeth y rôl i Helena Bonham Carter yn lle. Ond cafodd Helen chwarae ei rhan yn y gyfres fyd-enwog pan gafodd hi bortreadu Narcissa Malfoy mewn tair ffilm yn ddiweddarach.)