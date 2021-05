Pwy sydd ddim yn dychwelyd i Senedd Cymru?

Ymgyrchodd am flynyddoedd am wersi gorfodol ar sgiliau achub bywyd a chymorth cyntaf mewn ysgolion, a wnaeth ddwyn ffrwyth yn un o'i chyfarfodydd llawn olaf yn y Senedd pan gyhoeddodd y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams - a oedd wedi gwrthod y galwadau o'r blaen - y bydd yn ofynnol yn y cwricwlwm cenedlaethol newydd.