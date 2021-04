Byd natur Cymru yn wynebu 'difodiant ar raddfa eang'

Mae'r goblygiadau'n enfawr oherwydd mae'r ecosystemau sy' dan fygythiad yn y byd naturiol yn cefnogi'n cymdeithasau ni - o'r peillwyr sy'n ein galluogi ni i dyfu bwyd, i'r coed a'r planhigion sy'n helpu atal llifogydd ac amsugno'r allyriadau o'n ceir a'n diwydiannau.