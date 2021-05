Diwrnod cyntaf 60 ASau Senedd Cymru wrth eu gwaith

Profiad swreal ac emosiynol i dynnu y llw ar Feibl fy nhad heddiw. Diolch i staff ⁦@SeneddWales⁩ am eu gwaith.



A real honour to take the oath on my father’s Bible today. Looking forward to an exciting new chapter 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 pic.twitter.com/afGigbDh4S