'Y driniaeth i'm gwella o fod yn hoyw yn gamdriniaeth lwyr'

"Yn ystod y driniaeth roedd rhywun yn dangos pornograffi hoyw i mi ac os oedd fy nghorff yn ymateb i'r stimulus yna roeddwn i'n cael sioc drydan drwy freichled fach ar fy mraich - roedd hyn yn mynd ymlaen am ryw awr bob dydd am wythnosau lawer. Roeddwn i hefyd yn cymryd cyffuriau antidepressant ac mi oedd fy mhen i'n ddryslyd dros ben.