Stopio yfed: ‘Dwi isho bod yn hollol bresennol i mhlant’

"O'dd pethau'n dechrau newid o fewn y mis cynta' 'na - fy nghroen i'n gwella, o'n i'n cysgu lot yn well, nes i golli bach o bwysau, a jyst gweld y byd yn lot mwy lliwgar. O'dd o'n amazing. Dyma Ionawr yn mynd heibio, a dyma fi'n teimlo 'I'm doing this, I'm on it!'"