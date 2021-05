Ateb y Galw: Y gantores SERA

Ein cath bach cyntaf yn dod atom, Tiddles. Roeddwn i tua dwy oed dwi'n meddwl. Cath fach lwyd oedd ar y ffordd i'r afon a Dad wedi dod â hi adra. Roedd hi'n arfer cerdded efo fi at gornel stryd pan o'n i'n mynd i'r ysgol ac oedd hi yna pan o'n i'n cerdded adra. Ddaru hi fyw tan yn 21 oed, chwarae teg iddi!