Trigolion yn 'difaru' cael gwaith adfer eu tai

Fyny'r ffordd fe wnaeth Newyddion S4C siarad efo un o drigolion eraill Deiniolen. Doedd hi ddim am roi ei henw ond mi wnaeth hi ddangos y difrod i'w thŷ. Mae dŵr yn mynd i mewn drwy'r ffenestri ar adegau ac mae hi'n "difaru ei henaid" medda hi iddi gytuno i'r gwaith.