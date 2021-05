Bywyd mewn lluniau: Y gitarydd Rhys Parry

"Ddaeth Sali ar ei draws o mewn rescue centre a disgyn mewn cariad efo fo. Ond ddywedodd nhw 'mae un peth rhaid i ni ddweud - 'da ni'n meddwl ei fod o'n fyddar'. Aeth hi i ffwrdd i feddwl am y peth a gwneud ymchwil ar sut i fagu ci byddar, a mynd nôl a dweud ei bod hi am ei gymryd o.