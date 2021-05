Pum munud gyda'r cwisfeistr Chris Roberts

Gwylio nhw ar y teledu siŵr o fod! O'dd Supermarket Sweep yn dipyn o ffefryn pan o'n i'n blentyn. Ges i trolley un Nadolig felly o'n i'n ail-greu'r cwis yn fy stafell fyw. Er nad oedd o'n gwis oedd Crystal Maze yn ffefryn arall gennai, o'dd Richard O'Brien yn gyflwynydd anhygoel a'r set a'r gemau yn arbennig.