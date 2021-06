Pum munud gyda'r bardd Gwion Hallam

Nid gwlad sy'n ynysig, ac yn dewis ymddwyn ar wahân heb ystyried y gwledydd sy'n gymdogion i ni; nac am fod yn annibynnol am ein bod yn well na gwledydd eraill. Ond gwlad sy'n haeddu bod yn annibynnol am ein bod yn gydradd o ran hawliau, gallu a chyfoeth naturiol i wledydd eraill annibynnol, e.e. Lloegr, Yr Alban ac Iwerddon (gan dderbyn fod yr Alban am ddewis annibyniaeth cyn hir!).