'Awr arall a fysa hi'n stori hollol wahanol - fyswn i methu anadlu'

"Dwi'n meddwl gyrhaeddes i A&E tua pump o'r gloch, ac o fewn dwyawr wedyn o'n i'n teimlo bach mwy esmwyth ac yn gallu siarad i ryw bwynt, ond doedd y tafod yn llond fy ngheg i. Erbyn imi fynd i'r uned gofal dwys oedd hi tua 10.30-11, ac o'n i'n teimlo bach yn well. Ond yn fanno 'nath o hitio fi go iawn a fy nychryn i - but for the grace of God dwi fan hyn wedi cal fy weirio fyny.