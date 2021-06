Rob Roberts i wynebu ail gŵyn gan aelod staff benywaidd

Daeth yr ymchwiliad i ben yr wythnos ddiwethaf gan argymell y dylai'r AS gael ei wahardd o'r senedd am chwe wythnos, ac fe gafodd hynny ei gymeradwyo gan y senedd. Ond ni fydd yr AS yn wynebu deiseb ail-alw - rhywbeth fyddai'n arwain at isetholiad os fyddai digon o'i etholwyr yn cefnogi hynny.