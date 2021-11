Ateb y Galw: Yr ieithydd Myfyr Prys

Mae Bangor yn ennyn teimladau cryf ynddo i. Fues i'n fyfyriwr yno am flynyddoedd ac roedd hi'n arferol clywed pobl yn cwyno am y lle. Ond dw i 'di cyfarfod pob math o bobl o bob man yn y byd ac wedi gwneud ffrindiau am oes. Mae'r bobl leol yn ffeind ac yn ddiymhongar, ac mae Bangor yn gallu bod yn lle prydferth os ydy'r tywydd yn iawn!