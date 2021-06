Y dyn o Abertawe sy'n rhoi llwyfan i artist dadleuol o Rwsia

Fe wnaeth gwrdd â hi mewn arddangosfa ym Manceinion a darllen ei llyfr mwya' adnabyddus, Other Russians. Fe gafodd ei gwaith gymaint o ddylanwad arno nes iddo gysylltu â hi'n uniongyrchol a gofyn os oedd hi awydd gweithio gydag e ar brosiect yn ymwneud â cherddoriaeth.