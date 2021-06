Cofio Gerald Williams, nai Hedd Wyn a cheidwad Yr Ysgwrn

"Y ffaith amdani oedd, roedd achub yr Ysgwrn yn nwylo Gerald, felly es i i'w weld o yn Yr Ysgwrn a chael sgwrs reit faith efo fo o flaen y tân i weld be' oedd o isio ei 'neud. Roedd yn amlwg i mi fod ganddo feddwl uchel o'r Parc Cenedlaethol am roi cymorth iddo i ledu'r lôn i'r ffermdy, ond fel llawer o ffermwyr doedd o ddim am ddweud llawer wrth neb am be' oedd o isio.