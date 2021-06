Canolfan Iâ Cymru 'ar ei gliniau' wrth aros ar gau

Mae Lily, 13 oed, wedi bod yn sglefrio iâ am y rhan fwyaf o'i bywyd. Mae hi i fod yn cystadlu mewn cystadleuaeth sglefrio ffigwr mewn ychydig wythnosau, ond mae hi'n poeni y bydd ei chyd-gystadleuwyr yn Lloegr wedi paratoi'n well.