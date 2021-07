Pum munud gydag Anni Llŷn: Dod i adnabod yr awdur a'r cyflwynydd

Cranogwen, dwi'm yn meddwl y gwna ni fyth ddallt yn iawn pa mor arloesol oedd hi yn mynnu dal ati i wneud beth oedd hi eisiau. Ond nid yn unig hynny, gweithiodd i fod y gorau mewn meysydd yr oedd cymdeithas yn dweud na ddylai hi ac na allai hi wneud am ei bod hi'n ferch. Mi fasa'n ddifyr cael cip ar sut un oedd hi go iawn.