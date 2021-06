Ateb y Galw: Yr artist Mari Elen Jones

Siopa. O'n i'n arfer bod yn ofnadwy, a'n gwario'n student loan i gyd ar ddillad. Yn fy nhrydedd flwyddyn yn y brifysgol, mi oedd gen i ddwy job ar ben loan, ac o'n i dal yn sgint am bo' fi methu rheoli fy hun ar stryd fawr Caerdydd. Dwi lot gwell rŵan, am bo fi'n llawer mwy cydwybodol am yr effaith mae dillad yn cael ar yr amgylchedd. Ond 'dwi'n goro stopio'n hun yn aml.