Cofio Wyn Jones: 'Bachan diymhongar gyda meddwl cerddorol unigryw'

Mae yn golled enfawr i ardal Aberteifi. Yr oedd Wyn a'i frawd Richard yn gymeriadau mawr ac wedi cyfrannu sut gymaint at y sîn roc Gymraeg - sefydlu stiwdio Fflach gan ddod â cherddoriaeth fywiog Ail Symudiad i ysgogi pobl ifanc ardal Aberteifi a Bro Preseli. Nifer o'r bobl ifanc hynny yn mentro ar lwyfan am y tro gyntaf ac yna ymlaen i ganu mewn bandiau.