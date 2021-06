Pam dwi'n dewis gwneud gwaith rhyw

O'dd o'n eitha' diniwed, yr unig beth o'dd o isho i fi 'neud o'dd dod i'w dŷ fo a gwisgo fyny fel bachgen ysgol, a fasa fo'n spankio fi am hanner awr gyda gwahanol household objects. O'dd o'n £50, o'dd o'n cymryd hanner awr o amser fi, ac o'n i jyst yn meddwl 'dwi'n joio hwn, a mae o'n hawdd, a mae'r pres yn ddigon da am hanner awr o waith', a 'nath o jyst dechrau o fan'na deud y gwir.