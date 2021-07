Y dyn sy'n gofalu am 'faes chwarae prysuraf Prydain'

"O'n i'n gwneud cwrs hyfforddi chwaraeon a dal yn gwirfoddoli ar Rodney Parade. Blwyddyn i fewn i'r cwrs daeth cyfle am swydd pan 'nath yna staff adael. Ges i gynnig swydd fel gofalwr maes dan hyfforddiant gan Mark Jones, sydd bellach yn rheolwr-gyfarwyddwr gyda'r Dreigiau.