Casualty: Tu ôl i len y gyfres ddrama feddygol

"Mi fydda i'n cael briff am leoliadau fesul bloc o ddwy bennod. Ar ddechrau cyfnod cynhyrchu'r bloc mi fydda i'n derbyn y sgriptiau ac yn gweithio allan be' sydd angen. Mi ga i sgwrs efo'r cyfarwyddwr fel arfer, a wedyn mi a' i chwilio am be' bynnag sydd angen.