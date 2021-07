Pam cafodd cymaint o gadeiriau barddol eu creu gan ffoaduriaid o Wlad Belg?

"Beth oeddwn i'n ei hoffi am y canmlwyddiant oedd ei fod wedi codi prosiectau lleol dros y wlad gyda sawl un yn rhoi sylw i'r ffoaduriaid Belgaidd. Ac roedd y rhan fwyaf yn cymharu gyda sefyllfa heddiw a sut mae bod yn ymwybodol o'n hanes ni yn y gorffennol gyda ffoaduriaid yn gallu helpu i feddalu agweddau lleol tuag at ffoaduriaid heddiw."