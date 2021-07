'Anodd peidio' rhoi dyddiad ar gyfer diwedd y cyfyngiadau

Ac yn dilyn galwadau o'r newydd gan y gwrthbleidiau am ymchwiliad i edrych yn benodol ar yr ymateb yng Nghymru i'r pandemig, dywedodd y Fonesig Deirdre y byddai adolygiad o'r fath "yn gamgymeriad" gan na fyddai'n bosibl "datgysylltu ymateb Cymru o ymateb gweddill y DU".