O feicio i regatas: Amser hamdden annisgwyl y chwarelwyr

"Erbyn diwedd yr 1880au, bob mis Awst, oedd o'n denu yn llythrennol miloedd o bobl i wylio'r rasys - ac yn ôl y rhaglen, o'dd nifer o'r rasys yna yn cael eu trefnu'n benodol ar gyfer pobl leol. Yn rhaglen 1889, mae 'na ras yn honno, Four Oared Gigs, Cwm y glo and Llanberis (only). Felly roedd 'na rasys hwylio a rhwyfo yn benodol ar gyfer y chwarelwyr.