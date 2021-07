Nation.Cymru: Twf yn arwain at ragor o dwf

Wel, mae wedi bod yn bedair blynedd hynod o ansefydlog yn wleidyddol, gan sicrhau fod digon i adrodd arno! Dw i'n meddwl hefyd mai un o'r ychydig bethau da sydd wedi dod allan o'r pandemig Covid-19 yw bod rhagor o bwyslais wedi bod ar faterion cyfoes yng Nghymru. Dw i'n credu bod gwasanaethau newyddion ar draws y genedl wedi gweld twf yn eu cynulleidfaoedd. Roedd amseru lansio'r wefan yn ffafriol iawn yn hynny o beth.