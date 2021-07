Ateb y Galw: Y gantores Ffion Emyr

Mi fydda' i'n un am gysgu ar ôl amball i ddrinc… ac ar ôl ryw ddiwrnod o ymarfer ar gyfer Sweeney Todd yn y West End mi aeth 'na griw ohonom allan. A chal dipyn i yfad. Mi nes i rannu tacsi efo hogyn oedd yn y sioe efo fi oedd digwydd bod yn byw rownd gongl i mi yn Peckham. Mi o'n i'n cysgu'n braf yng nghefn y tacsi, ac ar ôl ei ollwng adra, roedd yn amser i mi roi fy nghod post i mewn…