Llacio bron bob rheol coronafeirws erbyn 7 Awst

Ar ôl oedi ar y llacio nol ym mis Mehefin oherwydd pryderon am amrywiolyn Delta, daeth cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru y bydd yn bosib i hyd at chwe pherson gymysgu mewn cartrefi preifat a llety gwyliau, a bydd llacio ar y rheolau o gwmpas digwyddiadau wedi eu trefnu - gyda hyd at 1,000 yn cael cwrdd dan do os ydyn nhw'n eistedd, neu 200 yn sefyll.