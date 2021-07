Y sialens o bortreadu Grav ar y sgrîn

"Wy'n cofio ni'n gwneud perfformiad o'r ddrama yn Mynydd-y-Garreg yn y neuadd ac roedd hwnnw'n rili emosiynol ac roedd pobl yn dweud wrtha' i 'you do realise that every single person has a connection to Grav' a ro'n i'n teimlo'r pwysau."