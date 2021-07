Gareth Bonello yn plethu lleisiau Cymru ac India

O'r grŵp gwasgaredig yma o artistiaid ac academyddion ganwyd y Khasi-Cymru Collective, ac rydym newydd ryddhau albwm o'r enw Sai-thaiñ ki Sur (Plethu Lleisiau). Recordiwyd y rhan fwyaf o'r albwm yn ninas Shillong ac yn fyw mewn pentrefi Pahambir a Laitkyrhong. Mae hyd yn oed cân fyw o'r hen dŷ cennad ym Mawkhar.