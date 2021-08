Llion Williams: Lloches ar ynysoedd yr Alban

Llurguniwyd ei gân o falchder cenedlaethol yn Oes Fictoria, pan ddisodlwyd y geiriau gwreiddiol gyda geiriau rhamantus, sentimental a adwaenir bellach fel y ffefryn Over The Sea To Skye. Ond mae'r cof am Siarl yn fyw yma. Mae pob penrhyn a bae ar yr ynys yn honni mai yn eu hogof hwy y bu Bonnie Prince Charlie yn 'mochal!