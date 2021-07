Ateb y Galw: Elan Rhys

'Swn i byth yn gallu dewis dim ond un! Gigs a gwyliau hollol fythgofiadwy pan o'n i'n fy arddegau, fy mlwyddyn olaf yn y brifysgol yng Nghaerdydd, pan o'n i'n byw efo saith o ffrindiau, a oedd yn llawn nosweithiau gwych, a'r holl nosweithiau allan pan o'n i'n byw yn Amsterdam ar ôl i fi raddio, unrhyw benwythnos yng ngŵyl Green Man (ond yn enwedig yr un pan o'n i a'n ffrind i Llio yn sili bilis).