Statws Treftadaeth Byd wedi cael effaith bositif

Fe wnaeth adroddiad gan Gyngor Gwynedd ym mis Chwefor rybuddio am "or-ddibyniaeth" ar swyddi gyda chyflogau isel yn y diwydiant o gymharu â diwydiannau eraill a rhannau eraill o'r DU, ac roedd yna bryder na all y sir ymdopi gyda niferoedd "anghynaliadwy" o ymwelwyr mewn rhai mannau penodol.