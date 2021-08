Ateb y Galw: Y cerddor Marged Rhys

Dwi'n dychwelyd yn aml at audiobook cyfres Harry Potter wedi ei ddarllen gan Stephen Fry. Wnes i gael anaf pen mewn damwain car yn 2014 ac oedd o'n annifyr i ddarllen a gwylio teledu am wythnosau wedyn. Felly dechreuais wrando ar audiobooks. Cyfres Harry Potter oedd y dewis perffaith tra o'n i'n gwella - llais addfwyn Stephen Fry, storïau cyfarwydd o'n i 'di darllen ganwaith a nostalgia pur o fy arddegau.