Sylfaenydd Llyfrau Llafar Cymru yn 'arwres'

"Diddordeb drosto i'n hunan o'dd e yn y lle cynta' achos pan golles i' ngolwg yn 30 oed o'n i'n methu darllen y papur lleol, ac un o'r pethe o'n i'n hoffi 'neud bob wythnos o'dd darllen newyddion am bobl o'n i'n 'nabod a beth o'dd yn digwydd yn y cylch," meddai.