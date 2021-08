Y recordiau prin (a gwerthfawr!) Cymraeg

"Dwi'n cofio cael copi o Gwymon mewn siop yn Bala am £1 - prynu job lot ac roedd y record yma yno. Doeddwn i ddim yn fy ngweld i'n gwrando arni gan mod i'n gwybod bod hi'n ddrud felly nes i werthu hi - a hanner yr hwyl ydi gobeithio ffeindio un arall yn rhywle. Maen nhw'n gallu bod werth £500-600.