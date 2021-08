Albwm y Flwyddyn: 'Profiad bythgofiadwy' Mared Williams

Mae Mared wedi cael blwyddyn a hanner go ryfeddol. Cyn gaeodd y theatrau ym mis Mawrth 2020 roedd Mared yn gweithio yng nghast Les Misérables y West End, ond yn fuan wedi'r llenni ddod i lawr am y tro olaf am sbel, cododd ei phac a symud yn ôl adref am gyfnod i Lannefydd.