Gareth Davies: Cofio taith y Llewod i Dde Affrica 1980

"Ges i anaf i fy ysgwydd jest cyn hanner amser. O'n i wedi cael dechreuad da gan greu cais, cael cic gosb, gôl adlam a throsiad. Ond ges i dacl hwyr ar fy ysgwydd ac o'n i mas am dair wythnos ac fe gafodd y maswr arall yn y garfan, Ollie Campbell anaf hefyd. Felly roedd rhaid galw am eilydd o faswr o Iwerddon, Tony Ward, ac fe chwaraeodd e yn y prawf cynta'.