'Colli gwaddol yr Eisteddfod yn ergyd i ardal'

"Bydd yna gwestiynau yn cael eu gofyn am bob gweithgaredd yn y dyfodol - cwestiynau am ymdopi â'r drefn newydd. Bydd yna gwestiynau am lenwi'r pafiliwn yn ystod y coroni a'r cadeirio. Bydd yn rhaid i ni ymdopi ond mae rhywun yn gofidio rywfaint am ddyfodol y Brifwyl."