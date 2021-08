20 mlynedd ers i ferch gipio'r Gadair am y tro cyntaf

"Dyna'r cerydd cynta, bod rhaid i chi wneud y mwyaf o bob awr, a wedyn yr ail beth, 'mae'n rhaid i chi wneud ymdrech fawr,' a meddwl i'n hunan, ie, dyma'r wraig oedd wedi rhoi gymaint dros yr iaith, wedi ysbrydoli gymaint o bobl ifanc i fynd ati i arbrofi ac erbyn hyn roedd yn ymdrech arni hi i fyw, yn ymdrech arni hi i wneud y pethe bach sylfaenol bob dydd a finne yn ei thyb hi, can't be bothered, fel maen nhw yn gweud.