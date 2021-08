Eco-bryder ar ôl cael plentyn: 'Ro'n i'n dod adra o siopa yn crïo'

"Yn y misoedd cyntaf ers i mi gael Ifan, oedd o'n ofnadwy. Ro'n i'n mynd i siopa a jyst yn gweld bob dim mewn plastig. Ro'n i'n meddwl, un siop ydi hon, allan o'r chwech sydd ym Mangor, ac oedd o'n neud fi'n sâl.