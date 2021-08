Darganfod Llwybrau Cymru: Tudweiliog

Ond wrth gerdded llwybrau arfordirol Llŷn, cadwch lygaid am bodiau o ddolffiniaid yn arbennig. Os ydych yn lwcus, yr adeg yma o'r flwyddyn mae grwpiau o ddolffiniaid yn dod at ei gilydd mewn niferoedd mawr. Dros y blynyddoedd mae pobl wedi gweld podiau o ddwy fil o ddolffiniaid ar lannau Cymru.