Pum munud gyda'r awdur a'r cyflwynydd Mike Parker

Mae Mike yn wreiddiol o Sir Gaerwrangon. Fe symudodd i fyw i Gymru yn 2000 a dysgu Cymraeg . Mae'n gyn ymgeisydd seneddol dros Blaid Cymru yn yr Etholiad Cyffredinol nol yn 2015 ac yn awdur llyfrau megis Neighbours From Hell?, The Greasy Poll, Map Addict a Rough Guide to Wales. Dyma dreulio pum munud yn ei gwmni.